Шлесерс заявил о "тандеме" с Ушаковым

Депутат Сейма и основатель партии "Латвия на первом месте" заявил о "тандеме" с бывшим мэром Риги, евродепутатом Нилом Ушаковым.

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Шлесерс поделился на своей странице в Facebook одним из постов Ушакова и написал, что Ушаков — это человек, который может помочь объединить народ Латвии независимо от языка. "Возможно, пришло время объединить силы и создать тандем Айнара-Нила, чтобы объединить народ и получить власть в Латвии. Чтобы сменить власть Кариньша-Левитса, народ должен объединиться", — написал Шлесерс.

Ушаков, в свою очередь, перепостил видео Шлесерса, где тот говорит, что русские в Латвии подвергаются дискриминации. "Или латыши, латвийские русские, русскоязычные держатся вместе, как единая политическая нация. Или у нашей страны ничего не получится. Айнар все правильно сказал. И в целом — адекватным людям сейчас надо держаться вместе!" — написал Ушаков.

Что именно подразумевается под "тандемом" и как именно партии собираются сотрудничать, политики не уточнили.

Комментаторы Шлесерса высказывают недовольство словами политика — кому-то не нравится, что Ушаков фигурировал в коррупционных скандалах, кому-то — что он поддерживал прививки и ЛГБТ, кому-то — что он устраивал празднования 9 мая.