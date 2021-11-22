Шлесерсу назначили штраф в 1675 евро — за нарушение мер эпидемиологической безопасности на протестах

Госполиция (VP) назначила лидеру партии "Латвия на первом месте" Айнарсу Шлесерсу административные штрафы на сумму в 1675 евро — за нарушение мер эпидемиологической безопасности и другие нарушения во время протестов в сентябре и октябре. Об этом сообщает агентство LETA.

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Айнарс Шлесерс организовал два протеста — 16 сентября протест за добровольную вакцинацию и протест против вакцинации 2 октября.



Во время первого пикета на Набережной 11 ноября собралось более тысячи человек. VP констатировала многочисленные нарушения общественного порядка и мер эпидемиологической безопасности.

После пикета до 500 участников направились к памятнику Свободы, но постепенно протестующие рассеялись. В связи с произошедшим один человек получил штрафы размером в 175 и 500 евро, сообщили агентству LETA в Госполиции. Также в связи с протестами начаты два других дела об административных правонарушениях, но решения по ним еще не вынесены.

Во время второго пикета у памятника Свободы собралось более 500 человек разного возраста. В тот раз Госполиция также сообщила о различных нарушениях и подтвердила, что один человек получил штраф размером в тысячу евро.

По закону Шлесерс может обжаловать решение полиции в суде.