Шмитс: "Новое Единство" для избрания Ринкевича президентом ищет поддержку у Лембергса

Для избрания президентом министра иностранных дел Эдгара Ринкевича премьерская партия "Новое Единство" сейчас ищет поддержку у бывшего мэра Вентспилса, так называемого "олигарха" Айвара Лембергса. Об этом газете Diena заявил представитель коалиционного "Объединенного списка" — министр земледелия Дидзис Шмитс, пишет агентство LETA.

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Шмитс резко критикует "Новое Единство" за то, что оно "кидало" ряд своих партнеров и хотело расколоть "Объединенный список" на переизбрании Левитса. "Думаю, что "Новое Единство" допускало ошибку за ошибкой и создало для себя ситуацию, из которой я на самом для них выхода не вижу. Не скажу, что выхода нет, я не вижу как минимум сохранения правительства, руководимого "Новым Единством". И я сейчас даже не говорю о коалиции", — сказал в интервью Diena Шмитс.

По мнению политика, все, что сейчас делает "Новое Единство" — это манипуляции и "кидки".

"Думаю, "Новое Единство" очень быстро движется к критической массе, когда вы так много и так часто и так брутально обещали, но не выполнили, или, выражаясь по-латышски, "кидали", что в какой-то момент, независимо от разнообразия мнений — идеологических, экономических или любых других — остальные могут объединиться и поставить одного в угол, чтоб подумал, что говорит. Я не говорю, что мы уже там, но мы быстро туда движемся".

Министр земледелия считает, что "Новое Единство" "кинуло" "Прогрессивных" при формировании правительства, "кинуло" Левитса, "кинуло" Национальное объединение вместе с Левитсом, а сейчас пытается получить голоса Лембергса (вероятно, имеются в виду голоса депутатов Союза "зеленых" и крестьян-Ред) для избрания Ринкевича президентом страны. Шмитс считает, что ради этого "Новое Единство" готово взять в правительство Союз "зеленых" и крестьян. Из слов Шмитса следует, что "Новое Единство" также уговаривает "Прогрессивных" поддержать Ринкевича в обмен на вхождение в правительство. Однако, Шмитс считает, что, когда этот план провалится, то "Новое Единство" "кинет" и СЗК с "Прогрессивными".

Шмитс утверждает, что перед выдвижением Ринкевича в президенты политики от "Нового Единства" уже встречались с представителями Лембергса и получили гарантии поддержки кандидатуры главы МИД. Как минимум одна такая встреча состоялась в самом МИД у самого Ринкевича, говорит министр земледелия. "Если бы "Новое Единство" не заключило никакой сделки, то мы бы знали об этом уже давно, и они не допустили бы слухов в "Объединенном списке", в Нацобъединении и вообще на политическом поле", — полагает Шмитс.

Как уже сообщалось, на пост президента Латвии претендуют три кандидата. Это глава МИД Эдгар Ринкевич, выдвинутый "Новым Единством", ставленник "Объединенного списка", предприниматель Улдис Пиленс и кандидат от оппозиционных "Прогрессивных" Элина Пинто.

Три коалиционных силы — "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение — не только не сумели договориться об общем кандидате в президенты, но и выдвинули разных претендентов на этот пост.

Это означает, что, во-первых, избрать президента из заявленных кандидатов на данном этапе можно — чисто арифметически — только привлекая голоса оппозиции. Во-вторых, ситуация уже дала повод для спекуляций, что по итогам президентских выборов может измениться и состав коалиции.

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Выборы президента состоятся в Сейме 31 мая.