Шмитс: "Объединенный список" вместе с Нацобъединением не должны бояться предложить своего главу правительства

Если возникнет такая необходимость, то "Объединенный список" в сотрудничестве с Национальным объединением не должны бояться предложить своего главу правительства, заявил сегодня на съезде Латвийского объединения регионов (ЛОР) министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список").

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В контексте призыва к усилению сформированного "Объединенным списком" и Нацобъединением ядра Шмитс подчеркнул, что если возникнет такая необходимость, то эти политические силы совместно могли бы предложить своего главу правительства, и им не следует опасаться, что в результате они могут оказаться в оппозиции.

На съезде ЛОР также выступил министр внутренних дел Марис Кучинскис, который подчеркнул, что с внутренней безопасностью в стране все в порядке, отметив в числе прочего, что достигнут прогресс в строительстве пограничного ограждения и установке камер.

Работы идут быстрее, потому что в процесс также вовлечены самоуправления, отметил политик.

Министр внутренних дел добавил, что сотрудничество с местными самоуправлениями необходимо и для предотвращения таких инцидентов, как убийство женщины весной в Екабпилсе.

ЛОР является одним из участников "Объединенного списка".