Шмитс: "Объединенный список" вместе с Нацобъединением не должны бояться предложить своего главу правительства
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Если возникнет такая необходимость, то "Объединенный список" в сотрудничестве с Национальным объединением не должны бояться предложить своего главу правительства, заявил сегодня на съезде Латвийского объединения регионов (ЛОР) министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список").

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В контексте призыва к усилению сформированного "Объединенным списком" и Нацобъединением ядра Шмитс подчеркнул, что если возникнет такая необходимость, то эти политические силы совместно могли бы предложить своего главу правительства, и им не следует опасаться, что в результате они могут оказаться в оппозиции.

На съезде ЛОР также выступил министр внутренних дел Марис Кучинскис, который подчеркнул, что с внутренней безопасностью в стране все в порядке, отметив в числе прочего, что достигнут прогресс в строительстве пограничного ограждения и установке камер.

Работы идут быстрее, потому что в процесс также вовлечены самоуправления, отметил политик.

Министр внутренних дел добавил, что сотрудничество с местными самоуправлениями необходимо и для предотвращения таких инцидентов, как убийство женщины весной в Екабпилсе.

ЛОР является одним из участников "Объединенного списка".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Возможно ли получить наиболее востребованную специализацию всего за год?
Возможно ли получить наиболее востребованную специализацию всего за год?
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox