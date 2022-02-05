Шок для жителей Болдераи: откуда берутся гигантские счета за электричество?

Сразу 11 домов в рижском микрорайоне Болдерая недавно получили гигантские счета за электричество в местах общего пользования. Максимальный счет достиг 17 евро. Дома и электрические сети обслуживает компания Rīgas namu pārvaldieks, сообщает Rus.LSM.

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Жители Болдераи не могут понять откуда берутся столь большие цифры в их счетах. Также они недоумевают, почему у них нет возможности получить господдержку на оплату электричества. "Личное дело" выяснило, что не так с электричеством в одном из Болдерайских кварталов.

Счетом в 17 евро за электричество сейчас никого не удивишь. Но местная жительница Валентина заплатила эти деньги не за свою квартиру, а за электричество в местах общего пользования, по сути, за подъезд двухэтажного дома по адресу Лиелупес, 1 корпус 3. Сам счет за квартиру за декабрь составил у нее 421 евро.

"17 евро, в прошлом месяце 12 евро. Двухэтажный дом, шесть лампочек", — сетует Валентина.

"У нас таких домов получается 250 квартир. И вот умножьте эту сумму на 9 и 17 евро. С нашего дома взяли 1183 евро только за два подъезда и два этажа в 2020 году", — говорит местная жительница Анжела.

Это только оплата мест общего пользования. В целом же жильцы этих 11 домов в январе получили счета за квартиры в размере от 250 до 500 евро. Горячая вода тут производится в электробойлерах, и даже в отоплении домов участвует электричество.

"Мы напрямую с Latvenergo не рассчитываемся. Мы рассчитываемся с Rīgas namu pārvaldnieks, а уже они рассчитываются с Latvenergo на основании одного счетчика на входе. Больше Latvenergo не признает никакие наши счетчики, потому что систему, что тут проведена, делали военные, и Latvenergo не приняло проект", — пояснила Анжела.

Квартал из 11 домов был построен в живописном месте на берегу канала Лочу, с видом на Рижский порт и заповедник "Остров любви", советскими военными в 60-е годы прошлого века. Вот их и обвиняют в проблемах с электричеством: не оставили планы коммуникаций, когда уходили. Поэтому расчет электричества для 11 зданий производится на основании двух счетчиков.

"Проблема в том, что после ухода советской армии от этого имущества никакой документации не было ни у Sadales tīkls, ни у управляющей компании. На тот момент это была не Rīgas namu pārvaldnieks. И Sadales tīkls не переняли эти коммуникации", — пояснил представитель Rīgas namu pārvaldieks Кристс Лейшкалнс.

Два счетчика электричества установлены в этой трансформаторной будке. До нее подведены кабели компании Sadales tikls, а дальше непонятно что.

"Эти сети нам не принадлежат. Мы также не можем комментировать, кому они принадлежат. Их обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks", — говорит представитель компании Sadales tīkls Алина Козловска.

Из-за этой ситуации все жители, которым полагается помощь от государства на оплату электричества, не могут ее получить.

"Мне полагается скидка на электричество, потому что у меня ребенок инвалид. Я позвонила в TET, они мне сказали, что не могут мне сделать скидку по той причине, что Rīgas namu pārvaldnieks заключило с ТЕТ общий договор на наш весь дом, поэтому они не могут мне сделать скидку", — рассказала местная жительница Алина Саркисян.

На каждой лестничной клетке каждого дома есть старые, еще советские, электросчетчики. По ним считают энергию, потребленную владельцами квартир. В Rīgas namu pārvaldnieks говорят, что жители домов не понимают нюансов расчета стоимости электричества с общих площадей.

"Люди очень часто видят только лампочки. Это совсем не так. Общее электричество. Наибольшим потребителем общего электричества является теплоузел. В котором есть насосы, которые подают теплоноситель по домам", — так это объясняет представитель Rīgas namu pārvaldieks Кристс Лейшкалнс.

Здание по адресу Лиелупес, 1 корпус примерно 9-10 лет назад отделилось от Rīgas namu pārvaldnieks. Дом, как и все, получает электроэнергию от Rīgas namu pārvaldnieks. Вот только его жильцы за места общего пользования платят всего лишь 1.80 центов на одну квартиру.

"У нас точно такая же электрическая система, как в соседних домах. У нас лампочки с датчиками движения, которые отключаются. Все то же самое. А там в седьмом доме, они платят по 8-9 евро за электричество в подъездах. Потом происходят какие-то смешные перерасчеты. На каком основании — это тоже вопрос", — говорит глава товарищества жильцов дома по адресу Лиелупес, 1 к. 9 Инесе.

Почему же, при всех прочих равных, жители отделившегося от Rīgas namu pārvaldnieks дома платят меньше?

"Как решено отдельно в этом доме, я затрудняюсь ответить", — признал представитель Rīgas namu pārvaldieks Кристс Лейшкалнс.

Кстати, Rīgas namu pārvaldnieks сейчас судится с ушедшим от них домом — как раз из-за счетов на электричество.

"Поскольку мы от них отделились, мы им платим 10% за использование кабеля. И в какой-то момент, в 2013 или 2014 году, у нас стал появляться какой-то смешной долг. Ну и мы не реагировали. И, по мнению Rīgas namu pārvaldnieks, долг у дома постоянно рос, и в прошлом году мы начали с ними судиться", — пояснила глава товарищества жильцов дома по адресу Лиелупес 1 к. 9 Инесе.

В обслуживающей компании считают, что товарищество жильцов не доплатило им за использование сетей, которые обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks. Изначальный долг дома перед Rīgas namu pārvaldnieks в 6 тысяч евро снизился до 600 евро. В Rīgas namu pārvaldnieks говорят ошиблись.

"Переходя от одной системы на другую финансовую систему, была допущена ошибка. Которая сразу и была исправлена", — сказал Кристс Лейшкалнс.

У каждого дома есть свой электрический счетчик. В Rīgas namu pārvaldnieks признают, что кабельные сети в этом квартале формально принадлежат собственникам земли, по сути, жильцам, но при этом за администрирование счетов и техобслуживание сетей Rīgas namu pārvaldnieks берет с каждого дома по 34 евро плюс НДС.

Это заброшенный социальный дом. В ближайшее время Рижская дума планирует его восстановить. И когда этот процесс начнется, сюда будет протянут полноценный кабель с нормальным электричеством. И этот дом находится в самом конце проблемного квартала, поэтому, по пути можно подключить все остальные дома. Однако чиновники Рижской думы не торопятся это делать.

В Рижской думе, в департаменте жилья и среды, "Личному делу" пояснили, что проект подключения электричества к своему социальному дому они не будут менять ради других домов, поскольку те принадлежат собственникам. Дескать самоуправление не имеет права тратить деньги на частников.

"В 2019 было подсчитано, что стоимость нового подключения к электричеству в жилом доме на улице Лиелупес,1 к-2 и улице Лиелупес,1 к-3 составит около 120 000 евро. Стоимость может измениться, если будут подключены и другие дома. АО Sadales tīkls попросили предоставить информацию о том, какими могут быть расходы на данный момент", — сообщил представитель Рижской городской думы Мартиньш Вилемсонс.

В четверг от Rīgas namu pārvaldnieks "Личное дело" получило хорошую новость для жителей домов на улице Лиелупес. С 5 февраля все, кто имеет право претендовать на льготы по электричеству, могут подавать в Rīgas namu pārvaldnieks заявки и получить поддержку. Впрочем, это капля в море проблем с электричеством всего этого квартала.