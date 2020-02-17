Штейнбука: нужно думать, как увеличивать налоговые поступления

Нужно добиваться увеличения бюджетных доходов, и делать это можно разными методами, которые не всегда означают повышение налоговых ставок, сказала в интервью агентству LЕТА председатель Совета по фискальной дисциплине (СФД) Инна Штейнбука.

"Помимо повышения ставок или налогооблагаемой базы, есть еще два источника — более быстрый рост экономики и борьба с теневой экономикой", — отметила она.

Однако, если говорить о росте экономики, то настоящее время быстрого развития не прогнозируется. Искоренение теневой экономики тоже происходит относительно медленно. "Поэтому, хотим мы или нет, нужно думать о мерах, которые могли бы способствовать увеличению собираемости налогов", — сказала Штейнбука.

Налоговые поступления, по ее словам, можно увеличить, пересмотрев налогооблагаемую базу, например, приведя в порядок и оптимизировав налоговые льготы.

Также, по мнению СФД, больше нагрузки следует перенести на те налоги, которые нейтральны для экономического роста. Например, это может быть налог на недвижимость.

"Много говорится также о режиме налога с микропредприятий, что перекликается с теневой экономикой, ведь не секрет, что этот режим многие используют, чтобы просто платить меньше налогов. Он был введен во время экономического кризиса как временное решение. Но, как часто бывает, нет ничего более постоянного, чем временное. Теперь те, кто его использует на протяжении многих лет, привыкли и не хотят от него отказываться, поэтому давление со стороны лобби очень высокое. Тем не менее, постепенно и с умом этот режим нужно менять", — сказала Штейнбука.

Кроме того, в настоящее время очень много разнообразных налоговых льгот, критически о которых высказался и Государственный контроль. Это тоже источник, который может увеличить бюджетные доходы, а также помочь добиться большей справедливости для налогоплательщиков, добавила руководитель СФД.