В среду, 14 мая, еврокомиссар, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, глава Министерства финансов Янис Реирс ("Новое Единство") и другие члены правительства расскажут о том, как Латвия распорядится 1,82 млрд евро, выделяемых на оздоровление экономики страны после Covid-19.

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"План механизма оздоровления и устойчивости предлагает Латвии уникальную возможность — достичь экономического прорыва. Главное — это деньги мудро, с умом использовать, а не проcто освоить", — сказала в интервью Латвийского радио председатель Совета фискальной дисциплины Инна Штейнбука.

Она отметила, что Латвии необходимо повысить качество жизни жителей, но этого можно достичь только и единство, если экономика будет расти.

По словам Штейнбуки, слабым местом Фонда оздоровления может стать то, что очень много средств Латвия планирует направить на инфраструктурные проекты.

"Исполнение плана нельзя оценить до его завершения — только в конце мы увидим реальный результат. Пока, по предварительным расчетам, относительно слабое место плана то, что очень много средств отводится на инфраструктурные проекты. Существует достаточно большой риск, что строительная отрасль, которая уже сейчас перегрета, может перегреться еще больше, что может привести к росту цен", — сказала глава Совета по фискальной дисциплине.

По мнению Штейнбуки, было бы гораздо лучше, если бы больше средств направлялось на инновации, а также на повышение экспортной способности, туда, где Латвия отстает от других стран Европейского союза.

Во вторник, 13 июля, Совет по экономическим и финансовым вопросам Европейского Союза утвердил план Фонда оздоровления экономики Латвии в объеме 1,82 млрд евро. Договор о получении финансирования будет заключен в августе этого года.