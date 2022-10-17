Штейнбука: затраты на обслуживание госдолга могут вырасти до 400-450 млн евро в год

Стоимость обслуживания государственного долга Латвии в ближайшие годы может удвоиться, заявила на Латвийском радио председатель Совета по фискальной дисциплине (СФД) Инна Штейнбука.

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Если сейчас эти расходы составляют 200 млн евро в год, то они могут увеличиться до 400-450 млн евро в год.

Штейнбука отметила, что на данный момент государственный долг Латвии невелик по сравнению с другими странами еврозоны, но это не означает, что правительство может тратить в неограниченном количестве, поскольку необходимо учитывать растущие расходы на обслуживание долга.

Проще говоря, это означает, что больше средств из бюджета придется тратить не на медицину, образование и другие сферы, а на обслуживание долга, добавила председатель СФД.

Если в настоящее время Латвия может брать кредиты по относительно низкой ставке — 2,75%, то в странах со значительно более высоким уровнем долга ставки намного выше — например, 4,6% в Италии и почти 5% в Греции. Следует ожидать, что стоимость обслуживания долга будет расти достаточно быстро, сказала Штейнбука.

Она высоко оценила план правительства по сокращению дефицита бюджета до 3,3% от валового внутреннего продукта в следующем году, однако не стала прогнозировать, будет ли эта цель достигнута, поскольку экономика может впасть в кратковременную депрессию. Также в этом плане не учтена возможная господдержка в связи с повышением цен на энергоносители следующей осенью.

В то же время Штейнбука считает, что сокращения расходов или так называемой консолидации бюджета в ближайшие годы не ожидается. Однако следующему правительству следует тщательно пересмотреть критерии предоставления поддержки.

СФД в целом поддерживает фискальную стратегию и фискальные цели, предложенные Минфином на ближайшие годы, но указывает на ограниченность средств для финансирования новых государственных расходов.

По мнению совета, перед новым правительством будет стоять непростая задача — обеспечить постоянно растущие потребности при ограниченном финансировании, которого требует возврат к устойчивой и дисциплинированной налогово-бюджетной политике.