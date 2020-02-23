Шторм в Латвии: утром без электричества оставалось около 700 клиентов Sadales tīkls

В воскресенье утром без электричества из-за повреждений электролиний оставалось еще около 700 клиентов предприятия Sadales tīkls, сообщила представитель компании Инга Тилхена.

В субботу вечером сбои в электроснабжении из-за сильного ветра были примерно у 3000 потребителей, а крупнейшие повреждения сетей были зафиксированы в Сигулде, Мадоне, Кримулдском крае и Лиепае.

В свою очередь ночью больше всего повреждений электролиний зарегистрировано в Латгале. В воскресенье утром электричества не было примерно у 100 клиентов в Даугавпилсе, 150 — в Резекне, 100 — в Мадонском крае.

Sadales tīkls предупреждает, что нельзя приближаться к порванным во время сильного ветра проводам, а нужно немедленно информировать об этом предприятие или Государственную пожарно-спасательную службу по телефонам 8404 или 112.