Шторм в Латвии валит деревья и столбы, срывает крыши

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), к вечеру 22 февраля на пульт дежурного поступило 13 вызовов, связанных с последствиями шторма, бушующего в Латвии. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как отмечают в ГПСС, 11 вызовов было связано с поваленными деревьями и столбами, чаще всего спасателям приходилось освобождать от поваленных деревьев проезжую часть.

Кроме того, два вызова касались сорванных фрагментов крыш, которые представляли опасность для окружающих. Чаще всего спасателям приходилось выезжать на ликвидацию последствий сильного ветра в Курземе, Земгале, Латгале и в Ригу.

Из-за шторма в Курземе и на побережье Видземе объявлено оранжевое предупреждение. Поздним вечером на Курземском и Видземском побережье порывы ветра усилятся до 20 — 25 метров в секунду, на западном побережье Курземе порывы ветра будут достигать 30 метров секунду.