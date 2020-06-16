Штрафовать за отсутствие масок больше нельзя, но лицо прикрывать нужно

Одно из ограничений, оставшихся в силе после окончания чрезвычайного положения — это требование прикрывать рот и нос в общественном транспорте. Однако санкций за несоблюдение данного требования больше нет, пояснил газете Diena представитель полиции самоуправления Риги Том Садовскис.
До конца минувшей недели муниципальная полиция проверила 1010 транспортных средств и выявила 1865 человек без масок. Почти все они получили замечания и предупреждения. При чрезвычайном положении штраф за это нарушение мог составлять до 2000 евро.
В междугороднем транспорте за ношением масок следили водители, которые могли не впустить человека в автобус, а право наказывать имела Госполиция, однако она не проводила рейды в общественном транспорте.
Как рассказала представитель Pasažieru vilciens Агнесе Лиците, предприятие даже обращалось в Госполицию за помощью в решении проблемы неиспользования масок. С окончанием чрезвычайного положения количество пассажиров в поездах выросло, и на предупреждения о необходимости прикрывать рот и нос пассажиры нередко реагируют агрессивно.