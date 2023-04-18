Штрафы для водителей самокатов станут больше
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Подкомиссия Сейма по уголовно-правовой политике концептуально одобрила предложение министра внутренних дел Мариса Кучинскиса внести изменения в Закон о дорожном движении и ужесточить штрафы для водителей электросамокатов.

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Сейчас штрафы для водителей электросамокатов могут быть от 10 до 30 евро. Предлагается повысить верхнюю границу до 70 евро. За проезд на красный цвет или игнорирование указаний регулировщика водителей самокатов и велосипедов штрафуют на 15 евро. Кучинскис предложил увеличить верхнюю границу такого штрафа до 70 евро.

За несоблюдение дистанции сейчас можно получить предупреждение или штраф от 10 до 30 евро, и предлагается также увеличить штраф до 70 евро.

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