Штрафы за стоянку и остановку в дюнах смогут выписывать в отсутствие самого водителя
Foto: LETA

Впредь Государственная служба среды сможет выписывать штрафы за стоянку и остановку в охраняемой зоне дюн и на пляже, даже если водитель не будет находиться на месте нарушения, сообщает ведомство. Это подразумевает договор о сотрудничестве между службой и Дирекцией безопасности дорожного движения.

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Максимальный размер штрафа составляет 350 евро.

Если нарушитель не заплатит штраф, то ему могут запретить получать водительские права, проходить техосмотр и регистрацию, кроме списания и остановки регистрации транспортного средства на время, сдавая номерные знаки.

За первую половину 2021 года служба получила 12 сообщений о нарушениях в зоне дюн и на пляжах Рижского залива и Балтийского моря. В трех случаях нарушения подтвердились. В Курземе чаще всего нарушения связаны с остановкой и стоянкой в охраняемых зонах, вблизи Риги и Видземе с неразрешенным строительством.

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