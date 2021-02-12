Шуплинска: чтобы открыть школы, необходим понятный алгоритм тестирования на Covid-19
Foto: DELFI

Чтобы региональный принцип для возобновления очного обучения сработал, "нулевым критерием" должен стать понятный алгоритм тестирования на Covid-19, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска в "Facebook".

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Шуплинска подчеркнула, что Министерство здравоохранения обязалось предоставить правительству четкий алгоритм тестирования до вторника, 16 февраля. "Речь идет как о том, как будут тестироваться учебные заведения при начале очного обучения, так и о том, насколько регулярно это [тестирование] будет проводиться", - сказала министр, добавив, что самоуправления в первую очередь будут использовать уже созданный Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) инструмент, который в будущем будет дополнен тестированием.

На вопрос о том, как школы смогут отслеживать, какой транспорт школьники используют, чтобы добраться до учебного заведения, Шуплинска ответила, что именно поэтому важен региональный принцип. В регионах хорошо известна логистика перемещений. "Проведя встречи со 119 самоуправлениями, мы поняли, что у каждой школы есть данные о том, как дети добираются до школы", - сказала министр.

В настоящее время, согласно данным ЦПКЗ, критерию Министерства образования и науки о 14-дневной кумулятивной заболеваемости Covid-19, не превышающей 200 случаев на 100 000 жителей, соответствуют Алсунгский, Балтинавский, Цесвайнский, Циблский, Дагдский, Дундагский, Дурбский, Эргльский, Яунпиебалгский, Кулдигский, Малпилсский, Мерсрагский, Наукшенский, Неретский, Павилостский, Руцавский, Руйенский, Салсский и Скрундский края.

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LETA

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LETA

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Илга Шуплинска Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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