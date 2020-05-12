Шуплинска: детские лагеря могут начать работать в июне

В июне могут разрешить работать детским лагерям, во вторник после заседания правительства заявила министр образования и науки Илга Шуплинска.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

По словам Шуплинской, сейчас идет разработка точных рекомендаций именно для работы лагерей. Согласуется детализированный план, связанный с количеством людей, размещением, всеми мерами безопасности, который будет необходим для организаторов лагерей.

"Мы уже разговаривали с Министерством здравоохранения и в июне думаем активизировать работу кружков и детских лагерей", - отметила министр.

Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила журналистам, что сначала ждет сигнал о возможности устраивать летние лагеря от Министерства образования и науки, однако, в любом случае будет необходима оценка экспертов из сферы здравоохранения.

В свою очередь, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков отметил, что идею открыть детские лагеря нельзя оценивать однозначно. В лагерях дети какое-то время живут изолировано от остального мира, что означает, что они не будут контактировать с другими детьми из городов и не будут посещать общественные мероприятия. С другой стороны, в лагере будут находиться дети из разных семей и у них до этого во дворе были контакты с другими сверстниками, что повышает риск переноса инфекции.

"Нужно уважать и интересы родителей. Если они привели детей в лагерь, то должны быть гарантии, что другие дети здоровы. Как мы можем добиться того, что у детей в лагере нет Covid-19? Это вопросы, которые необходимо обсудить. Эпидемиологов волнует вопрос, каким образом будет организован мониторинг здоровья детей, чтобы даже малейшие симптомы не были проигнорированы", - отметил специалист.

Как сообщалось, ограничения в Латвии постепенно смягчаются. В частности разрешены публичные и частные мероприятия с участием до 25 человек (максимальная продолжительность в помещении — три часа, на открытом воздухе — без ограничений). Чрезвычайная ситуация продлена до 9 июня.