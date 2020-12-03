Шуплинска: если не введем маски для 1-4 классов, то в январе можем столкнуться с необходимостью уйти на "удаленку"

В четверг, 3 декабря, министр образования Илга Шуплинска собрала пресс-конференцию, на которой прокомментировала недовольство общества новой нормой, согласно которой ученикам начальных классов также следует носить защитные маски, причем как во время уроков, так и вне них.

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Шуплинска заявила, что считает норму о введении масок в 1-4 классах полезной и необходимой. Она также пригрозила, что, если Сейм отклонит ее идею, а в итоге общество получит лишь прирость заболеваемости Covid-19, это будет означать, что в январе придется решать вопрос о введении принудительных внеочередных каникул или переводе 1-4 классов на удаленную систему обучения.

В защиту идеи о ношении масок учениками начальных классов Шуплинска сказала, что на прошлой неделе в 17 из 30 стран Евросоюза маски были обязательны, при этом в девяти странах — с шестилетнего возраста, еще в двух — даже с четырехлетнего, в шести — с 13 лет. Согласно отчетам различных государств, норма о ношении масок не только учителями, но и школьниками приводит к резкому сокращению новых случаев заболевания Covid-19.

Ранее спикер Сейма Инара Мурниеце заявила, что правительству, возможно, придется пересмотреть свое распоряжение о том, что в связи с продлением чрезвычайной ситуации ученики начальных классов должны будут носить маски как в школе, так и за ее пределами. Она сослалась на получившую большую поддержку общества инициативу на портале Manabalss.lv, которую в первый день подписали уже 17 тысяч человек (при необходимом пороге 10 тысяч голосов, который, согласно законам Латвии, дает право передать инициативу на рассмотрение Сейма). По мнению Мурниеце, столь активная позиция общественности свидетельствует о том, что правительство может пересмотреть решение.

Спикер также прогнозирует, что и Сейм не поддержит распоряжение правительства, поэтому она считает, что спорная норма "скорее всего" будет вычеркнута.

Инициативу под названием "Позволим детям свободно дышать в школе" в среду в первой половине дня подала Ольга Петкевич. "Если министры принимают такое решение за месяц до вступления регулирования в силу, то они не скрывают того, что сами не верят в эффективность принятых ими ограничений", — считает автор инициативы.