Шуплинска: если первая неделя удаленного обучения будет неудачной, продлим учебный год

Если по итогам первой недели удаленного обучения будет констатировано, что педагоги не могут наладить контакт с учениками, никто ничего не понимает, а школьников перегружают домашними заданиями — придется продлить весенние каникулы, а потом учебный год. Об этом на видеоконференции об удаленном обучении заявила министр образования и науки Илга Шуплинска (Новая консервативная партия).

В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией все занятия в школах и вузах Латвии с 13 марта по 14 апреля будут проходить удаленно. Однако в большей части школ просто начались преждевременные каникулы — царит неразбериха и непонимание, как проводить удаленные уроки.

Министерство обещает уже в пятницу, 13 марта, опубликовать основные рекомендации по удаленному обучению, а программа будет готова на следующей неделе. Будет также опубликована информация о том, какие технические средства есть в школах, а на следующей неделе будет обобщена информация о том, какие средства есть у учеников.

Восемь школ в Латвии до сих пор не используют электронный журнал. По словам Шуплинской, уже несколько владельцев платформ высказали готовность бесплатно наладить для этих школ работу электронного журнала.

Когда министерство выяснит число учеников, которые никак не могут учиться удаленно, будет решаться вопрос о том, как им помочь. Министерство будет следить за тем, чтобы дети не прогуливали электронное занятие. Если школьник не дает о себе знать два дня, а родители ни о чем не сообщали, вмешается социальная служба.