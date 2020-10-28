Шуплинска: если родители оставляют ученика 1-6 класса учится дома, они должны за ним присматривать
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Чтобы учащиеся 1-6-х классов могли учиться дистанционно, родители должны согласовывать это со школой и иметь возможность присматривать за ребенком и поддерживать его, подчеркнула министр образования и науки Илга Шуплинска.

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Она отметила, что родители могут согласовать со школой общую стратегию защиты ребенка в период пандемии, если в этом есть необходимость. "Об этом определенно можно думать", — сказала Шуплинска, в то же время подчеркнув, что это нельзя принять как всеобщую норму, это не просто удвоит работу педагогов, но сделает ее невозможной.

Министр сказала, что, если принято решение оставить ребенка дома, важно, чтобы у родителей была возможность присматривать за ребенком и поддерживать его. Если у родителей нет такой возможности, то ребенка без объективных причин нельзя не пускать в школу.

В то же время на вопрос о том, в какой ситуации может быть рассмотрен вариант дистанционного обучения для всех школьников, Шуплинска ответила, что в случае объявления чрезвычайного положения можно будет ввести дистанционное обучение для всех или, возможно, актуализируется вопрос о закрытии школ.

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