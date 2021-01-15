Шуплинска: каникулы для младших классов продлевать не будем, есть надежда возобновить обучение в школах
Foto: DELFI

Еще раз продлевать каникулы для школьников младших классов не будем, заявила министр образования Илга Шуплинска в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения. Она надеется, что в конце января в школах можно будет хотя бы частично возобновить очное обучение.

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Министр назвала несколько предварительных условий для возобновления очного обучения в школах. Первое: эпидемиологическая ситуация с Covid-19 может не улучшиться, но хотя бы стабилизироваться одновременно со стабилизацией положения в больницах. Второе: доля положительных тестов на коронавирус не превышает 6-7%.

Если школы откроются, то всем кто там находится придется соблюдать ряд правил: обязательно носить маски, регулярно проводить дезинфекцию, проветривать помещения и соблюдать дистанцию.

Шуплинска добавила, что нужно смотреть, продолжиться ли в Латвии объявленная из-за Covid-19 чрезвычайная ситуация. Если она завершится, то у самоуправлений появится больше полномочий для определения мер безопасности в соответствии с ситуацией с коронавирусом в каждом отдельном районе.

По словам министра, худший вариант - это возобновления обучения в младших классах полностью в дистанционном режиме.

Сославшись на исследования, Шуплинска напомнила, что школьники 1-6-х классов при дистанционном режиме обучения могут усвоить примерно 50% необходимого материала, поэтому эту классы должны вернуться к очному обучению.

Как уже сообщалось, зимние каникулы для учеников 1-4 классов были продлены до 22 января. В свою очередь, ученики 5-12 классов учатся удаленно.

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LETA

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LETA

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Илга Шуплинска
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