Шуплинска: не исключено, что и в сентябре придется учиться удаленно

Министерство образования и науки (МОН) планирует возобновить очное обучение в сентябре, однако, если эпидемиологическая ситуация изменится, министерство также предусмотрело план Б — продолжить учебный процесс дистанционно, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

МОН планирует много изменений, связанных с выводами по результатам дистанционного учебного процесса. По словам министра, опрос школьников, их родителей и педагогов, проведенный МОН и Edurio, показывает, что 80-85% из них оценили процесс дистанционного обучения как хороший и очень хороший.

Она сообщила, что основные проблемы были связаны с тремя аспектами. Во-первых, большая часть работы учителей заключалась в создании обратной связи, потому что в основном учителя использовали электронную почту для общения. Во-вторых, родителям было сложно и времязатратно объяснять детям задачи, а третьим аспектом стало то, что только 20-25% школ использовали онлайн-уроки.

В свою очередь директор Юглской средней школы Айя Мелле подчеркнула, что учебный план не может быть оценен как хороший или очень хороший, потому что осталось много не объясненного детям материала, поэтому в следующем учебном году педагоги должны будут вернуться к материалу прошлого года.

Шуплинска подчеркнула, что школы, которые выбрали общую онлайн-платформу, очень хорошо справились с учебным процессом. В то же время она заявила, что МОН в настоящее время развивает процесс дистанционного обучения, разрабатывает инструмент виртуального класса и думает о продолжении трансляции образовательного канала "Твой класс".

Мелле в свою очередь заявила, что МОН необходимо продумать организацию учебного процесса, ведь при дистанционном обучении педагоги выгорают гораздо быстрее, чем при обычном.

Шуплинска пояснила, что МОН готовит руководство по учебному процессу на следующий учебный год, и она надеется, что 28 июля правительство его рассмотрит. В то же время министр подчеркнула, что в этих рекомендациях не будет ничего нового в отношении организации обучения, и каждой школе придется самостоятельно оценивать свои возможности и принимать решения.