Шуплинска: новый учебный год в школах начнется очно

Министр образования и науки Илга Шуплинска рассказала о том, каким она видит начало нового учебного года с 1 сентября. Возможно, это будет по-другому, чем 1 сентября 2020 года. Но никого заставлять вакцинироваться пока не планируется.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Изучив опыт европейских и балтийских стран, а также данные по психоэмоциональному состоянию детей, министр сделала однозначный вывод: надо сделать все, чтобы с сентября учебный год начинался очно. Она сообщила, что в течение года отдельная команда анализирует, почему модели обучения A и B "не сработали" — все это будет учтено при запуске новых моделей.

Министр призвала учителей и старшеклассников поддержать процесс вакцинации: "Мы видим, что в странах, где вакцинация прошла успешно, заболеваемость снижается", — сказала Шуплинска, напомнив, что со 2 июня в Латвии начали прививать подростков 12-15 лет вакциной Pfizer.

Delfi попросил министра оценить решение Рижского университета им. Страдиня (RSU), предусматривающее, что в новом учебном году очное образование здесь смогут получать лишь лица, вакцинированные против COVID-19, министр ответила: "Это один из вопросов, которые будет решать собранная группа экспертов — решение будет принято в июне".

При этом Шуплинска отметила, что опыт Европы показывает: не может быть дискриминирующих требований к вакцинированным к тем, кто, возможно, тестируется, а также тем, у кого, возможно, другие взгляды. Пока что неизвестны их аргументы и причины, но запрещать им учиться — не соответствует Сатверсме и правам человека. При этом министр все же за то, что большей части общества надо вакцинироваться.

Также за лето в ряде школ улучшат систему вентиляции и воздухообмена — для обеспечения этого процесса в муниципальных общеобразовательных школах самоуправления получат бюджетное финансирование 7,2 миллиона евро. Продолжится и закупка комппьютеров в рамках программы "Компьютер - каждому школьнику". Планируется, что минимальная ставка учителей в новом учебном году поднимется с 750 евро до 850 евро, а еще через год, после смены модели оплаты, - до 1200 евро

Министр призвала проделать работу по улучшению психоэмоционального состояния школьников. По ее сведениям, около 10-15% учащихся оказались в группе социального риска — на их реабилитацию направят систему бесплатных летних лагерей, а также создание и финансирование школьных "команд поддержки сверстников". Остальным участникам учебного процесса Шуплинска пожелала получше отдохнуть летом, потому что нет никакой уверенности в том, что в следующем учебном году пандемия полностью отступит.

Напоминаем, что поставлен вопрос об отставке Илги Шуплински с поста министра - его будет решать ее Консервативная партия. В случае такого исхода Шуплинска обещала покинуть партийные ряды, но останется в Сейме.