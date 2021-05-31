Шуплинска: организация обучения в следующем учебном году будет зависеть от доли населения, привитой от Covid-19

Организация очного обучения школьников и студентов в следующем учебном году будет зависеть от доли населения, привитого от Covid-19, сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска.

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Она рассказала, что Министерство образования и науки поставило вопрос об организации очного обучения в следующем учебном году как перед Министерством здравоохранения, так и перед Министерством юстиции. Шуплинска напомнила что необходимо, чтобы не менее 70% населения были привиты от Covid-19. Для достижения этой цели особенно важно охватить группы риска - людей старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями.

Министр сообщила, что на прошлой неделе встречалась с литовским и эстонским коллегами, и "там стратегия немного отличается". В соседних странах Балтии идет речь о политике послаблений с 1 сентября и очном обучении. "Это станет возможным, если будет привито большое количество людей и при этом будет проводиться выборочное тестирование", - подчеркнула Шуплинска.

С учетом того, что вакцина от Covid-19 все еще не применяется для вакцинации детей до 12 лет, а вопрос о вакцинации детей от 12 до 16 также является спорным, необходимо будет рассмотреть другие варианты, сказал а министр.

"Другие возможности связаны с предпринимаемыми мерами - во-первых, это пересмотр системы вентиляции, во-вторых, абсолютно точная организация обучения с минимальным количеством пересечений", - сказала Шуплинска, добавив, что министерство в настоящее время разрабатывает перечень таких мер.