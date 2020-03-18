Шуплинска: "план Б" в сфере образования — продлить учебный год на один месяц

Нынешний "план А" для Министерства образования и науки подразумевает краткосрочные изменения в учебном процессе, то есть продление весенних каникул в школах до 14 апреля. В свою очередь, "план Б" — продление учебного года на один месяц, рассказала глава Минобразования Илга Шуплинска.

В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией все занятия в школах и вузах Латвии с 13 марта по 14 апреля будут проходить удаленно. Однако в большей части школ просто начались преждевременные каникулы — царит неразбериха и непонимание, как проводить удаленные уроки.

Как уже ранее сообщал портал Delfi, накануне эпидемиологи получили информацию о ребенке, который заболел Covid-19. Ребенок посещал детский сад "Саймите" в Пиньки.

Вечером также пришло сообщение, что у ученика 1-ой средней школы Саласпилса выявлен коронавирус Covid-19. Школьник 9 марта вернулся из спортивного лагеря в Испании.