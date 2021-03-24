Шуплинска предлагает разрешить очную учебу 12-м классам

Чтобы учащиеся 12-х классов лучше подготовились к централизованным экзаменам, министр образования и науки Илга Шуплинска предлагает Кабинету министров рассмотреть возможность разрешить им дневное обучение.

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На заседании Кабинета министров в среду Шуплинска напомнила министрам, что дневное обучение в европейских странах, особенно для выпускных классов, продолжается и при двухнедельном уровне заболеваемости Covid-19 530 случаев на 100 000 населения.

По мнению Шуплински, для учащихся 12-х классов может быть организован еженедельный плановый скрининг. Она добавила, что тестирование по образцам слюны среди педагогов оказалось эффективным.

"Еще раз подчеркиваю, что тестирование по региональному принципу позволяет снизить заболеваемость и нормализовать психоэмоциональное состояние учеников 1-4-х классов, а в 12-х классах необходимы очные занятия для подготовки к экзаменам", - сказала министр..

По данным Министерства образования и науки (МОН), в период с 22 февраля по 16 марта среди работников школ в краях, где разрешено очное обучение, уровень заболеваемости Covid-19 был низким.