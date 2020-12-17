Шуплинска: продление зимних каникул в школах еще не означает автоматического продления учебного года

Продление зимних каникул для младших школьников до 8 января еще не означает, что будет продлен и учебный год, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска на организованной Латвийским союзом самоуправлений видеоконференции.

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Она напомнила, что сегодня правительство планирует принять решение о продлении каникул для учащихся 1-6-х классов до 8 января. Пока никаких изменений для учеников остальных классов не планируется. С 4 января учеба для учащихся 7-12-х классов возобновится удаленно. Дошкольные и специальные образовательные заведения будут работать очно без изменений, а профессиональные и высшие учебные заведения — удаленно.

Шуплинска подчеркнула, что пока продление каникул для учащихся 1-6-х классов не означает продления учебного года. Это решение может изменить только ухудшение эпидемиологической ситуации после 8 января.

Как сообщалось, для ограничения распространения Covid-19 правительство сегодня примет решение о введении более строгих ограничений с 21 декабря.