Шуплинска: семьи тоже несут ответственность за то, чтобы Covid-19 не проник в школы
Foto: F64

В том, чтобы ограничить возможности проникновения Covid-19 в школы, очень велика роль семей, сказала в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ министр образования и науки Илга Шуплинска.

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Она напомнила, что большинство школ Латвии выбрало очную учебу, а частично удаленно учеба в основном будет организована в крупных средних школах. Министр рада тому, что большинство школ хотя бы частично сохранили удаленное обучение.

По словам Шуплински, в нынешних эпидемиологических условиях классы рассматриваются как отдельные "домохозяйство", и в случае коронавируса изолировать можно будет только один класс, однако эта изоляция может продлиться до месяца.

На вопрос о том, кто покроет растущие расходы школ в условиях Covid-19, министр ответила, что расходы могут и не возникнуть, если же они возникнут, Министерство образования и науки рассмотрит возможности оказания помощи.

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LETA

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Илга Шуплинска Министерство образования
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