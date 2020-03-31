Шуплинска: школьники могут не вернуться в школы в этом семестре, часть экзаменов тоже под вопросом

Удаленное обучение в школах и профессиональных образовательных учреждениях затянется, поэтому, возможно, что очное обучение в этом учебном году не будет возобновлено. Это значит, что часть учеников в этом году останется без централизованных экзаменов, сказала в эфире LTV министр образования Илга Шуплинска, передает LETA.

По словам министра, сейчас еще сложно прогнозировать, как и когда пройдут централизованные экзамены. Ведомство займется этим вопросом на следующей неделе. "Мы действительно думаем на следующей неделе уже точнее обрисовать, где будут централизованные экзамены, а где мы обойдемся годовой оценкой", — сказала Шуплинска.

Министерство рассматривает разные варианты, как решать существующую ситуацию. На Мальте, например, обучение отменено и вовсе и все ученики, учащиеся в шестом классе и старше оставлены "на второй год". Шуплинска указала, что не хотела бы вводить в Латвии такое решение.

Шуплинска отметила, что, возможно, некоторые проверки можно пройти при поступлении в вуз и можно будет обойтись без школьной проверки. Она надеется, что удаленное обучение позволит завершить учебный год.

Как уже сообщалось, с 13 марта по 14 апреля в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за пандемии нового коронавируса. На время ЧС закрыты все школы и вузы.