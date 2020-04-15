Шуплинска: система образования в Латвии не готова к полностью дистанционным экзаменам

Экзамены в 9-х и 12-х классах могут частично пройти дистанционно, но к полностью таким экзаменам система образования не готова. Об этом, как пишет Rus.Lsm.lv, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска в интервью Латвийскому телевидению.

Она рассказала, что 17 000 девятиклассников, 12 000 двенадцатиклассников и 7 000 учащихся профессиональных учебных заведений будут сдавать экзамены.

"Если чрезвычайную ситуацию не продлят, то экзамен будет очным, где оценивание будет частично дистанционным — устная часть и в основном письменная", — объяснила Шуплинска.

Во многих школах нет проблем с обеспечением эпидемиологически безопасных экзаменов. Трудности с этим есть в крупнейших гимназиях и техникумах.

"В принципе, система образования не готова [к полностью дистанционным экзаменам]. Проблема в обстоятельствах — необходима камера и наушники, чтобы обеспечить безопасность при сдаче", — пояснил министр.

Тем не менее Шуплинска не исключила частично дистанционный экзамен: "Мы живем в эпоху цифровых технологий, где цифровая грамотность имеет решающее значение".

Основной период экзаменационной сессии для учащихся 12-х классов в настоящее время планируется со 2 июня по 7 июля, а для тех выпускников, кто не сможет их сдавать в это время, предусмотрен дополнительный срок с 9 по 30 июля.

Чтобы получить аттестат о среднем образовании, выпускники школ должны сдать такие обязательные централизованные экзамены, как иностранный язык, латышский язык и математика. Экзамены по выбранным школьниками предметам не будут обязательными, однако, если школьникам они необходимы для поступления в вузы, школы их организуют.