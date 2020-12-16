Шуплинска: в правительстве нет разногласий о продлении зимних каникул

Правительство в четверг, скорее всего, утвердит решение о продлении на неделю зимних каникул для школьников 1-6-х классов, поскольку по этому вопросу среди министров нет разногласий, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска в интервью Латвийскому радио.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ожидается, что для школьников 1-6-х классов каникулы будут продлены, для школьников более старших классов дистанционное школьное обучение возобновится с 4 января.

Объясняя необходимость продления каникул, Шуплинска рассказала, что с точки зрения распространения коронавирусного заболевания Covid-19 праздничное время является дополнительным риском, поэтому правительство считает необходимым отложить возвращение детей в школы, чтобы в начале следующего года было время оценить эпидемиологическую ситуацию в стране.

При продолжении очного обучения всем школьникам и учителям потребуется носить маски. Министр пояснила, что использование масок необходимо, чтобы восстановить очное обучение для всех школьников, в том числе и для учеников более старших классов, что сейчас трудно сделать из-за требования о необходимости обеспечить 3 кв.м площади в классе на каждого ученика.

Государство планирует закупить многоразовые маски как для школьников, так и для учителей. По словам Шуплински, на это потребуется примерно 3 млн евро.

Шуплинска уверена, что для ограничения распространения Covid-19 в Латвии не потребовалось бы вводить более жестокие меры, если бы жители соблюдали уже действующие правила.