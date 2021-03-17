Шуплинска: занятия школьников на открытом воздухе не заменяют обучение, а дополняют его
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Занятия формального и неформального обучения на открытом воздухе не заменяют основной образовательный процесс, однако во время таких занятий у школьников есть возможность быть в движении, общаться с ровесниками, уменьшить психоэмоциональное давление и повторить учебный материал в другом формате, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска.

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Также во время занятий на открытом воздухе у учителей есть возможность пояснить школьникам непонятный материал.

Шуплинска напомнила, что все еще актуален региональный принцип, который разрешает очные занятия для учеников 1-4-х классов в тех самоуправлениях, где кумулятивная заболеваемость за 14 дней не превышает 250 случаев на 100 тыс. жителей.

Министр подчеркнула, что эффективность регионального принципа "безопасной школы" станет понятна на следующей неделе, когда поступит больше данных, однако родители, ученики и педагоги довольны возможностью проводить занятия для младших классов очно.

Шуплинска отметила, что дети, к сожалению, не могут постоянно соблюдать необходимую дистанцию и всегда носить маску правильно, но образовательный процесс стал более качественным, и после длительного дистанционного обучения дети стали более мотивированными, они лучше слушают учителя.

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Илга Шуплинска
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