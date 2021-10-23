Швеция направит в Латвию дополнительное оборудование для лечения пациентов с Covid-19

Швеция выразила готовность помочь Латвии в борьбе с Covid-19. В ближайшее время Латвия должна получить из скандинавской страны дополнительное оборудование для лечения пациентов с Covid-19.

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Посольство Швеции в Латвии объявило у себя в "Твиттере", что Швеция направит в Латвию 120 вентиляторов, 30 насосов и чуть более 300 мониторов.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен ранее на саммите ЕС в Брюсселе сообщил премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу, что его страна готова оказать Латвии помощь в борьбе с коронавирусом.

Готовность оказать помощь латвийской системе здравоохранения в ходе заседания Совета Европы выразили и министры других стран Евросоюза.

"Спасибо Швеции, которая публично выразила готовность оказать помощь вместе с другими странами", — сказал Кариньш.

Как уже сообщалось, Латвия вышла на первое место по заболеваемости Covid-19 в странах Балтии за весь период пандемии. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, суточный кумулятивный показатель заражений в Латвии увеличился с 1539,2 до 1605,9 случая на 100 000 населения — это самый высокий показатель, зарегистрированный в Латвии с начала пандемии.

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2932 новых случая Covid-19, скончались 26 пациентов. С начала пандемии коронавирусом заболели 200 321 человек, 3018 пациентов скончались.