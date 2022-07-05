Швецова и Степаненко работают в партии "Суверенная власть"

Депутаты Сейма Любовь Швецова и Юлия Степаненко стали членами правления партии "Суверенная власть". Об этом свидетельствует официальная информация.

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Парламентарии выдвинуты в правлене 4 июля. Кроме них в правлении будут работать супруг Юлии Степаненко — Вячеслав, Тимур Сафиулин, Юлия Рязанова, Владислава Дробышева, Рейнис Зилевс, Эрнестс Юрканс и Павел Наумов.

Юлия Степаненко единственная в правлении получила право представлять партию отдельно, без других членов правления.

Партия "Суверенная власть" занесена в регистр политических партий еще в апреле 2011 года. До этого она была известна как "Закон. Ответственность. Порядок", а еще ранее — "Объединение Сердце Латгалии".

Степаненко и Швецова были избраны в 13-й по списку "Согласия". Однако сейчас они работают как независимые депутаты.

Ранее Юлия Степаненко входила с правления партий "Латвия на первом месте", "Каждому и каждой", а также "Честь служить Риге".