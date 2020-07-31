Шведский ныряльщик нашел камеру с фото 2010 года из Риги и ищет девушку с фотографий

Шведский ныряльщик Александр Ольсон нашел в море цифровой фотоаппарат, на котором обнаружились фотографии 2010 года из Риги. Он надеется найти хозяйку фотоаппарата, поэтому попросил знакомую друга, живущую в Стокгольме рижанку Инесе Грейзе, написать об этом по-латышски у себя в Facebook.

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Запись была опубликована 22 июля и получила более пяти тысяч репостов. К поискам владелицы фотоаппарата подключилось и шведское издание Aftonbladet, но результата пока нет.

"Скорее всего, это девушка из стран Балтии. Вероятно, она путешествовала на пароме Romantika по маршруту Рига-Стокгольм, о чем свидетельствуют фотографии", — рассказала Инесе порталу Delfi.

Найденный фотоаппарат произведен в 2003 году. Последние фотографии датированы 2010 годом, однако, пролежав в морской воде 10 лет, карта памяти не испортилась. На фотографиях можно видеть девушку, позирующую в Риге возле Дома черноголовых, а последний кадр сделан в Стокгольме возле ратуши.