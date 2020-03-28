Врачи и персонал Клинической университетской больницы Страдыня записали эмоциональное обращение к жителям Латвии, которых призвали оставаться дома, чтобы медики смогли выполнять свою работу.

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Врачи в своем обращении объясняют, почему важно оставаться дома на фоне распространения коронавируса.

Кардиохирург Петерис Страздиньш участвовал в съемках клипа на удалении, так как вынужден соблюдать самоизоляцию. "Я не могу сейчас находиться в больнице, так как встретил человека, который должен был находиться дома", — сказал врач.