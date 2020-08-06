SIF решил отнять финансирование, выделенное газете "Сегодня" и порталу BB.lv во время ковид-кризиса

Фонд интеграции общества (SIF) решил отнять финансирование, выделенное газете "Сегодня" и порталу BB.lv в рамках поддержки на время ковид-кризиса, сообщает центр расследовательсткой журналистики Re:Baltica. Решения связано с сообщениями спецслужб о том, что эти СМИ занимаются дезинформацией.

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Правительство в апреле выделило два миллиона евро в качестве поддержки отрасли СМИ, которая пострадала из-за ковид-кризиса. В числе получателей оказалась газета "Сегодня" и портал BB.lv, многократно публиковавшие статьи издания Sputnik, занимающегося распространением российской пропаганды. Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) попросил Службу государственной безопасности, Бюро по защите Сатверсме и Службу военной разведки и безопасности оценить результаты конкурса.

Представитель премьер-министра в совете SIF Имантс Парадниекс (Национальное объединение) сообщил, что согласно оценкам спецслужб газета "Сегодня" и портал BB.lv "распространяли дезинформацию, в том числе о Covid-19, соответственно, их работа не совпадает с целями государственного финансирования".

Оценка спецслужб была готова уже в начале июля, но из-за статуса тайны, ее нельзя было пересылать по почте и совет SIF только недавно смог собраться на очное заседание. Журналистам Re:Baltica отказали в возможности ознакомиться с содержанием оценки, так как это информация ограниченного доступа.

Главный редактор BB.lv Андрей Шведов на момент публикации новости не отвечал на звонки журналистов.