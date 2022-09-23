Сигулдская дума будет кормить и тех школьников, чьи родные имеют долги по налогу на недвижимость

В четверг, 22 сентября, Сигулдская краевая дума приняла решение изменить обязательные правила и отказаться от идея связывать выплату пособие на питание учащихся с уплатой налогов их родственниками, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

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Обязательные правила "О пособиях по добровольной инициативе самоуправления Сигулдского края" до сих пор предусматривали, что пособие на оплату питания не полагается учащимся, чьи родители или бабушки и дедушки имеют задолженность по налогу на недвижимость в самоуправлении.

Внесены изменения также в правила софинансирования образования по интересам, правила софинансирования частных общеобразовательных учреждений, правила софинансирования профессионально-ориентированного образования, правила софинансирования услуг по присмотру за детьми и правила добровольной инициативы, внесены поправки в раздел "Пособие учащимся на оплату услуги питания в учреждениях дошкольного образования, всеобщего основного и всеобщего среднего образования". Из всех правил изъято требование к родственникам учащегося погасить налоговые долги перед самоуправлением.

В дальнейшем для получения поддержки будет достаточно, чтобы один из родителей ребенка, который получает пособия, был задекларирован на территории Сигулдского края с 1 января.

Напомним, что председатель Сигулдской краевой думы — Угис Митревицс — кандидат от Национального объединения на выборах в 14-й Сейм. Ранее подход Сигулдского самоуправления к выплате пособий на питание в школах — на основании того, заплатили ли родственники ребенка налог на недвижимость — подвергся критике со стороны омбудсмена.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.