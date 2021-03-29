Сигулдский край вступил в объединение "Рижская метрополия"
Foto: LETA

Сигулдское краевое самоуправление вступило в объединение Рижского и окрестных самоуправлений "Рижская метрополия", сообщила агентству LETA представитель объединения Катрина Лидема.

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"Объединившись и сотрудничая, мы можем реализовать более масштабные девелоперские проекты, быть намного более эффективными и влиятельными, защищая интересы жителей ареала Рижской метрополии на государственном уровне", — прокомментировал присоединение Сигулдского края к организации вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс.

Председатель Сигулдской краевой думы Угис Митревицс подчеркнул, что Сигулда открыта для хороших, направленных в будущее изменений, особенно если они связаны с повышением мобильности населения.

В настоящее время в объединение "Рижская метрополия" входят 16 самоуправлений — Рига, а также Адажский, Бабитский, Балдонский, Царникавский, Гаркалнский, Икшкильский, Инчукалнский, Кекавский, Марупский, Олайнский, Ропажский, Саласпилсский, Саулкрастский, Сигулдский и Стопиньский края.

Цель организации — способствовать сотрудничеству между Ригой и окрестными самоуправлениями, содействуя их экономическому и социальному развитию.

На территориях самоуправлений, входящих в объединение, проживает почти 900 000 человек и сосредоточена большая часть экономики Латвии.

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