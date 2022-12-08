Проблемы с доступностью информации в приграничье Латвии связаны не с наличием проводов или антенн, а с тем, что происходит в головах, заявил на заседании Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам глава Совета по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP) Янис Сикснис.

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Депутаты комиссии заслушали доклад Сиксниса о дальнейшем управлении общественными электронными средствами массовой информации. Затем депутат Сейма от "Нового Единства" Анна Ранцане поинтересовалась, насколько доступны национальные электронные средства массовой информации в Латгальском приграничье, и не доступнее ли там — более чем Латвийское радио — российское и белорусское радио.

Сикснис пояснил, что неделю до этого SEPLP вместе со специалистами Латвийского государственного центра радио и телевидения проверили доступность каналов, и убедились — с технической точки зрения все в порядке.

"Есть маленькие "белые или черные пятна", однако в целом повинны не антенны или провода, а то, что в головах. Это основа всего, почему мы и видим, что общественные медиа нужно укреплять, и сейчас ясно видны недочеты, которые следует исправлять, чтобы можно было достучаться до жителей, заинтересовать их тем, что происходит в Латвии", — сказал Сикснис. Он отметил, что решения связаны с технологиями.

Сикснис напомнил, что в следующем году в Латвии состоится Праздник песни, но Латвийское телевидение сейчас испытывает большие трудности с освещением праздничных мероприятий, так как существующая мобильная телевизионная станция устарела и ненадежна. Это приводит к зависимости Латвийского телевидения от эстонских коллег. Точно так же не хватает ресурсов для создания интересных программ для детей и молодежи, что отражается на показателях доверия или чувства сопричастности.

Сикснис заявил, что для успешной работы общественно СМИ потребуется дополнительно 4 млн евро ежегодно в течение следующих пяти лет.

Как уже сообщалось, SEPLP надеется, что Латвийское телевидение и Латвийское радио смогут начать работать как одно общественное СМИ в феврале или марте 2024 года. SEPLP представила в Комиссию Сейма по правам человека и связям с общественностью план объединения СМИ.

При этом Сикснис выразил надежду, что в ближайшие месяцы работа будет в основном сосредоточена на юридических вопросах. "Это можно сделать в течение года", — отметил он.

Сикснис также сообщил, что хотя в будущем они хотели бы, чтобы Латвийское радио и Латвийское телевидение работали в новом и современном здании, изначально новое СМИ продолжит свою деятельность в существующей инфраструктуре.