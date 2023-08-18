Силиня: если президент предложит мне сформировать правительство, переговоры могут начаться с "чистого листа"

В случае, если президент Эдгар Ринкевич предложит кандидату от "Нового Единства" Эвике Силине сформировать новое правительство, переговоры о коалиции могут начаться с "чистого листа".

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В интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 Силиня пояснила, что первоначальный разговор с президентом будет о предстоящей работе. По большей части вопросов, которые в четверг упомянул Ринкевич, может быть достигнуто соглашение с партиями, представленными в Сейме и являющимися потенциальным составом новой коалиции.

В то же время, даже если бы партии смогли договориться по большинству вопросов, вопрос о Стамбульской конвенции не так "однозначен", так как есть партии, которые ее не поддержали бы.

Силиня отметила, что вполне уверена в большинстве новой коалиции, но хотела бы, чтобы она была как можно более широкой.

Она также заявила, что есть сигналы о том, что в новом правительстве могли бы работать "Объединенный список" и Национальное объединение, однако нужны переговоры о том, произойдет ли это на самом деле.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Кришьянис Кариньш подал президенту Ринкевичу прошение об отставке, тем самым официально пало правительство Латвии. "Новое Единство" в качестве кандидата на должность премьера выдвинуло Силиню.