Сильные дожди в западной части Латвии местами затопили улицы
Foto: F64

По наблюдениям очевидцев, сильные дожди в западной части Латвии привели к затоплению территорий, в том числе в некоторых местах — улиц.

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Некоторые улицы в Салдусе уже были затоплены во время сумерек, но позже жители поделились информацией о затопленных дорогах в Тукуме.

В западной и центральной части Латвии, а также над Рижским заливом в понедельник вечером были зафиксированы сильные молнии.

Как сообщалось, из-за грозы в понедельник вечером прервано электроснабжение около 5200 клиентов АО Sadales tīkls в западной части Латвии — в Салдусском, Кулдигасском и Тукумском районах.

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