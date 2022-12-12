Сильный снегопад и метели затрудняют движение по дорогам Латвии
Foto: F64

По данным ГАО Latvijas valsts ceļi, в понедельник утром из-за снегопада и метели затруднено движение по дорогам Латвии. К данному часу наиболее сложная ситуация сложилась на шоссе РигаЛиепая (участок Блидене — Скрунда), а также на дороге ВентспилсКулдигаСалдус (участок Салдус — Варме).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На региональных дорогах напряженная ситуация из-за заснеженных дорог сложилась по всей Латвии.

Водителей призывают быть особо острожными и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями и состоянием дорог, соблюдать безопасную дистанцию и запланировать большее время в пути.

К очистке дорог подключены 145 единиц спецтехники.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары