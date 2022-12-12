Сильный снегопад и метели затрудняют движение по дорогам Латвии

По данным ГАО Latvijas valsts ceļi, в понедельник утром из-за снегопада и метели затруднено движение по дорогам Латвии. К данному часу наиболее сложная ситуация сложилась на шоссе Рига — Лиепая (участок Блидене — Скрунда), а также на дороге Вентспилс — Кулдига — Салдус (участок Салдус — Варме).

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На региональных дорогах напряженная ситуация из-за заснеженных дорог сложилась по всей Латвии.

Водителей призывают быть особо острожными и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями и состоянием дорог, соблюдать безопасную дистанцию и запланировать большее время в пути.

К очистке дорог подключены 145 единиц спецтехники.