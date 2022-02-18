Сильный ветер и оранжевое предупреждение – Sadales tīkls напоминает о безопасности вблизи линий электропередач
Foto: DELFI Aculiecinieks

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Латвии в ночь на субботу и утром ожидается сильный ветер. Предприятие повысило оперативную готовность персонала предотвращать возможные перебои в электроснабжении. Также Sadales tīkls напоминает позаботиться о личной безопасности, находясь вблизи линий передач и других объектов электроснабжения.

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В ночь на субботу порывы ветра могут достигать 24-28 метров в секунду, утром на всей территории страны их скорость будет около 20-23 метров в секунду. В это время несколько сотен электромонтеров будут работать, чтобы исправить возможные неполадки в сети.

Из-за сильного ветра могут ломаться деревья, разрывая линии электропередач — это создает опасные ситуации, угрожающие жизни людей. Компания призывает быть особо осторожными вблизи линий электропередач и других объектов электроснабжения.

В случае, если вы видите оборвавшийся провод или дерево, которое упало на линию электропередач, ни в коем случае нельзя приближаться к месту происшествия. Важно немедленно сообщить о случившемся в Sadales tīkls, позвонив по круглосуточному бесплатному телефону 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу — по телефону 112.

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, во многих местах также значительно поднимется уровень воды. В Вентспилсе в субботу утром — до +95…+134 сантиметров, в Лиепае с 4:00 до 8:00 утра — до +105…+134 сантиметров, а позже — до +135…+145 сантиметров.

Также за ночь количество осадков может достичь 10-13 миллиметров, местами снежный покров может увеличиться на 2-4 сантиметра. Дороги будут скользкими, видимость ухудшится.



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