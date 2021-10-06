Сильный ветер повалил деревья в центре Риги
Foto: SIA "Rīgas meži"

По информации ООО Rīgas meži, в среду сильный ветер сломал несколько деревьев в столичных парках.

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Одно дерево повалено в парке Кронвалда, еще одно — на берегу городского канала. На другом берегу Даугавы, в парке Нордекю сильный ветер сорвал огромную ветку.

Представители ООО Rīgas meži заверили, что арбористы регулярно заботятся о деревьях, чтобы они содержались в порядке и не представляли угрозу для окружающих.

В настоящее время в Риге усилились порывы южного, юго-восточного ветра, поэтому, возможно, к концу дня могут быть сломаны и другие деревья.

Предприятия призывает жителей во время усиления ветра быть внимательными в садах, парках и лесах, а также своевременно позаботиться о своем имуществе.

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LETA

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LETA
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