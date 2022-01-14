Сильный ветер сорвал половину крыши овощного павильона Рижского рынка

Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что вызов на Рижский центральный рынок поступил около 14.00. Спасатели работают на месте происшествия, сейчас демонтируется поврежденные ветром пластины покрытия крыши.

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Сегодня до 13.00 спасатели получили 103 вызова о повреждениях, вызванных сильным ветром.

Чаще всего приходится убирать поваленные деревья с проезжих частей и линий электропередач. В некоторых случаях требовалось удаление фрагментов конструкции кровли.

Желтое предупреждение о сильном ветре объявлено по всей стране до утра субботы. При таком ветре ломаются ветки деревьев и отдельные деревья, жители также должны быть осторожны с переносимыми ветром предметами и мусором, возможны перебои с электроснабжением.

Из-за сильного ветра в Риге объявлен желтый уровень опасности о повышении уровня воды до 115-130 сантиметров.