Siltumserviss Rīga: незаконная замена радиаторов может привести к проблемам с отоплением во всем доме

Cамой распространенной причиной, почему в многоквартирном доме возникают проблемы с отоплением, является незаконная замена радиаторов в какой-либо из квартир. В этом отопительном сезоне предприятие PS Siltumserviss Rīga зафиксировало уже 120 таких случаев в Риге и других самоуправлениях.

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"В более, чем 100 домах в течение трех месяцев наши сотрудники работали "медиками", которые должны были поставить молчащему пациенту диагноз и шаг за шагом, методом исключения, выявить причину проблемы. Если в многоквартирном доме после несогласованной перестройки отопительной системы в какой-то квартире возникают проблемы с отоплением, то об этом необходимо незамедлительно проинформировать управляющего. Наши мастера и без этого в ходе скрупулезной проверки определят, в какой квартире возникли проблемы, однако, данная информация поможет сократить время, в течение которого жильцы дома из-за безответственных действий соседа вынуждены мерзнуть ", — отметил член правления PS Siltumserviss Rīga Альберт Суна.

Если замена отопительных элементов была произведена непрофессионально, нарушается циркуляция тепла во всем доме или в части отопительной системы.

"Важно понимать, что отопительная система многоквартирного дома — это единое целое и она может успешно работать только в том случае, если ее элементы подходят друг к другу, обеспечивая все квартиры необходимым количеством тепла. Если какой-то элемент в советской однотрубной системе отопления заменяется несоответствующим, то подача тепла всему дому может быть надолго нарушена", — отметил эксперт системы теплоснабжения Siltumserviss Rīga Янис Шипков.

Производить перестройку отопительной системы в квартирах разрешено только после проектировочных работ и всех необходимых расчетов. Важно: проводить работы во время отопительного сезона запрещено.

Предприятие призывает соседей обращать внимание, если в какой-либо квартире во время отопительного сезона проводятся ремонтные работы и туда заносят, например, новые радиаторы. В свою очередь, если возникли проблемы с отоплением у всего дома, необходимо информировать управляющего о том, что в конкретной квартире, возможно, проводится несогласованная смена батарей, чтобы можно было по возможности быстрее решить проблему.

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