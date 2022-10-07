Siltumserviss Rīga: подключение отопления в многоквартирных домах происходит постепенно

Учитывая изменчивые погодные условия, точная дата подключения всех многоквартирных домов к отоплению пока не запланирована, проинформировала агентство LETA представитель Siltumserviss Rīga Элина Силионова.

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В то же время по запросу партнеров по сотрудничеству, Siltumserviss Rīga готов начать подключать дома к отоплению.

Сейчас отопление преимущественно подключено в зданиях новых проектов, которые оборудованы современной системой отопления, что позволяет регулировать температуру в квартирах.

Всего к отоплению подключено более 100 многоквартирных домов, которые обслуживает Siltumserviss Rīga.

В свою очередь, жильцы зданий, в которых системы отопления были оборудованы в советское время — и нет возможности в индивидуальном порядке регулировать температуру в квартирах — пока не торопятся подключать теплоэнергию, таким образом пытаясь экономить.

Siltumserviss Rīga поясняет, что подключение отопления ко всем домам, обслуживаемым таким большим предприятием как Rīgas namu pārvaldnieks, займет неделю. Стабилизация систем отопления во всех этих домах потребует две-три недели.

В сентябре этого года Siltumserviss Rīga заключил новый договор Rīgas namu pārvaldnieks о техническом обслуживании внутренних систем теплоснабжения зданий.