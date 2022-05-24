Символика СССР на набережной возле Каменного моста будет ликвидирована
Foto: DELFI

Столичное самоуправление планирует ликвидировать исторически сохранившуюся на ограждении набережной символику советских времен — серп с молотом — путем перестройки берега на улице Мукусалас в Пардаугаве, напротив Латвийской национальной библиотеки, сообщили порталу Delfi в Департаменте коммуникаций Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Осознавая, что в условиях российского вторжения в Украину подобные символы вызывают большое негодования значительной части общества, самоуправление указывает, что начата работа по выявлению мест с такой символикой. Затем самоуправление планирует поручить ответственным органам принять необходимые меры по их устранению.

Дума отмечает, что в данном случае речь идет не о памятниках или мемориальных досках, а о фасадах зданий, перилах мостов и подобных объектах.

На вопрос, когда процесс может быть завершен, в самоуправлении ответили, что "пока невозможно назвать точные сроки, но это произойдет в ближайшее время". В то же время в думе воздержались от комментариев о том, какие еще символы были выявлены к данному моменту.

Чтобы понять, сколько вообще может быть таких символов и памятников в Риге, портал Delfi обратился в Рижское агентство памятников, которое занимается координацией, планированием, руководством и осуществлением работ, связанных с регистрацией, содержанием и реставрацией памятников, но там тоже отказались от комментариев.

В свою очередь, в отношении символов СССР, сохранившихся на ограждении набережной в Пардаугаве, самоуправление указывает, что соответствующий проект реконструкции берега улицы Мукусалас уже разработан, но точные сроки его реализации пока неизвестны, поскольку проект "требует значительных финансовых вложений".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?