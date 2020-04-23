Сингапурское предприятие: Мы поставили Латвии маски согласно договору

Предприятие ADDI Trading, поставившее Латвии почти полтора миллиона масок первого типа (Type I), неподходящих для использования хирургами, сообщило, что поставка и тип масок был согласован с Национальной службой здравоохранения (НСЗ) и одобрен Инспекцией здравоохранения.

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Представитель компании Дейв Юкша сообщил, что изначально его фирма и латвийская Национальная служба здоровья договорились, что фирма поставит Латвии маски, если другие поставщики не смогут это сделать вовремя. В то же время предприятие вело переговоры с Польшей и Германией, которые предлагали лучшую цену, чем Латвия.

“Уважая предыдущие переговоры, предприятие связалось с НСЗ и уточнило, действительно ли Латвию интересуют маски Type I. Получив утвердительный ответ и призыв НСЗ действовать социально ответственно, продав маски Латвии, ADDI отозвалось на призыв”, - указал Юкша.

Соответствие масок стандартам утвердила руководитель отдела надзора за медицинскими устройствами Инспекции здравоохранения Елена Цируле, отметил Юкша. Он считает, что Латвия действовала исходя из реальных условий, нужд и возможностей. Его предприятие в данном случае не преследовало интересы бизнеса, так как продало маски Латвии, а не заказчику, готовому заплатить больше, указал представитель

Как уже сообщалось, значительная часть закупленных на данный момент на нужды латвийских ведомств медицинских масок относятся к самой низкой категории качества. Медицинский персонал должен использовать маски категории Type II или Type IIR, а маски Type I предназначены для пациентов, указали специалисты.

Национальная служба здравоохранения отрицает, что закупленные Латвией медицинские маски не отвечают высоким требованиям качества и считает, что маски первого типа можно использовать в медицинских учреждениях. Госконтроль начал проверку поставок медицинских масок.