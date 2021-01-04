Синоптики: больше снега будет после 10 января
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На этой неделе небольшой снег возможен в Латвии каждый день, а после 10 января ожидается циклон, и, согласно текущим прогнозам синоптиков из Global Forecast System, снегопады будут частыми, возможна и метель.

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В первой половине этой недели температура воздуха будет близка к нулю, временами возможны небольшой снег, туман, моросящий дождь. Во второй половине недели похолодает. Ветер будет слабым или умеренным с востока и северо-востока.

Ожидается, что на следующей неделе циклон принесет больше осадков. В некоторых районах Латвии возможны очень сильные снегопады. Самый глубокий снежный покров может образоваться местами в Курземе и юго-западной части Видземе, в том числе в столице.

Уже сообщалось о резком повышении температуры воздуха в стратосфере над Арктикой. Не исключено, что во второй половине января и феврале в Северной Европе будут преобладать потоки воздуха с севера и востока, поэтому и в Латвии может быть глубокий снег и сильные морозы.

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LETA

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LETA
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