Синоптики: четверг будет более дождливым

В четверг в Латвии ожидается чуть большее количество осадков, чем в среду, прогнозируют синоптики.

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Ночью местами пройдет кратковременный дождь, в восточной Латвии образуется туман. При слабом или умеренном южном, юго-западном ветре температура воздуха понизится до +8…+13 градусов.

В течение дня на большей части территории страны ожидаются дожди, местами — ливни, возможны также грозы. Ветер юго-западный порывами до 10-15 метров в секунду. С появлением солнца воздух прогреется до +14…+18 градусов.

В ночь на четверг в Риге значительных осадков не ожидается, днем пройдет дождь, а южный, юго-западный ветер усилится порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12 градусов, днем до +17 градусов.